Meteo Roma, inizio settimana caldo sulla Capitale. Piogge da martedì

Settimana dal tempo variabile su Roma e sul Lazio. Ad un inizio settimana decisamente caldo, farà da contraltare l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge sulla città eterna. Chiare in tal senso le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com.

Le previsioni sul Lazio

L’anticiclone favorirà un inizio settimana ancora soleggiato sul Lazio, con clima caldo per la risalita di calde correnti nord africane che favoriranno punte di 26/27°C sulle pianure interne. Martedì però una perturbazione di origine atlantica determinerà un graduale deterioramento del tempo sulla nostra regione, con nuvolosità in aumento e prime piogge in giornata a partire dalle aree settentrionali, in intensificazione in serata e in estensione verso sud. Le temperature massime perderanno alcuni gradi, soprattutto sulle provincie settentrionali, mentre su quelle meridionali sarà ancora possibile raggiungere punte di 25/26°C sulle aree pianeggianti interne.

Una certa variabilità si attarderà nella giornata di mercoledì per l’afflusso di tese correnti umide occidentali, responsabili di alcuni rovesci soprattutto sulle zone interne, ma in esaurimento in serata. Il clima risulterà più fresco con massime intorno ai 20°C. Anche giovedì si avrà la possibilità di alcuni rovesci diurni sulle zone interne, mentre il tempo risulterà più soleggiato su coste e pianure adiacenti, in attesa di una possibile intensificazione dell’instabilità nel corso di venerdì per l’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica.



Le previsioni su Roma

La settimana inizierà all’insegna del bel tempo su Roma, grazie alle ultime roccaforti dell’anticiclone nord africano che favorirà il raggiungimento di temperature massime intorno ai 27°C in città. Anche la giornata di martedì comincerà tutto sommato soleggiata, ma con il passare delle ore la nuvolosità andrà aumentando per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che provocherà le prime piogge in giornata ed anche alcuni temporali verso sera. Inizieranno a calare, seppur lievemente, le temperature massime, con valori diurni sui 25°C. Mercoledì il fronte sfilerà velocemente verso est liberando i cieli della Capitale che risulteranno sereni, ma l’aria più fresca in afflusso dai quadranti occidentali impedirà alla colonnina di mercurio di superare i 20/22°C. Lo stesso flusso occidentale sarà causa di una certa variabilità in città tra giovedì e venerdì, con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche piovasco non escluso nelle ore pomeridiane, in attesa del sopraggiungere di una possibile nuova perturbazione da ovest verso fine giornata.