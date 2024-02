Meteo a Roma, le previsioni: nel week end torna la pioggia

Torna il maltempo a Roma. Per questo week end sono attese piogge già a partire da domani quando in città ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Secondo quanto spiegano gli esperti di 3bMeteo è prevista "un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio".

"Nello specifico - si legge - su litorali settentrionali, pianure settentrionali, capitale, pianure meridionali e subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorali meridionali e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare molto mosso". Domenica invece la pioggia è attesa per le ore della mattina.

Allerta gialla

Anche dalla Protezione Civile arriva un avviso di allerta gialla, a partire dalla serata di venerdì 9 febbraio. L'agenzia regionale prevede maltempo per le successive 24-36 ore, con venti dai quadranti meridionali che saranno da forti a burrasca, precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel settore meridionale della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.