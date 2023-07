Caldo a Roma da bollino rosso: arriva l'allerta del ministero della Salute

L'anticiclone africano continua ad aleggiare su Roma e sul resto dell'Italia. La nuova settimana, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, sarà caratterizzata da condizioni di caldo intenso, a causa di una massa di aria rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale. Nella giornata di oggi sono attese temperature massime fino a 40/41°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne del Lazio, 36/37°C in Val Padana, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Da oggi fino a mercoledì bollino rosso, allerta più alta (livello 3), su Rieti e Roma. Domani nella stessa situazione rovente anche Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Torino. Mercoledì bollino rosso a Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma appunto come registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.



Il livello 3 indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", ricorda il ministero.

Nello specifico, a Roma "l'anticiclone subtropicale domina lo scenario meteorologico nei prossimi giorni su Firenze, determinando tempo stabile e soleggiato su Roma. Caldo intenso, con temperature massime sin verso i 36-37°C; picchi di 38-39°C sul comparto orientale della città", spiegano da 3BMeteo.