Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per il primo maggio

Brutte notizie per chi aveva organizzato una gita fuori o voleva partecipare al concertone del primo maggio. La direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, mercoledì primo maggio e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali.

Maltempo dal 1° maggio

Del resto lo si sapeva ormai da alcuni giorni che il tempo non sarebbe stato clemente. Non ci sarà, come accaduto la scorsa settimane, un nuovo calo delle temperature. Però, dopo gli scampoli di estate dell'ultimo fine settimana, per il primo maggio infatti sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità. A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo che per la giornata della festa dei lavoratori prevedono sulla Capitale "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 11 millimetri di pioggia".