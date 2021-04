Meteo a Roma: le previsioni per il Primo Maggio ed il prossimo weekend

Il parere del metereologo di 3BMeteo Francesco Del Francia: "Venerdì e sabato in compagnia del bel tempo, qualche incertezza in più domenica"

Che tempo farà a Roma il Primo Maggio? Questa la domanda che si pongono molti cittadini in previsione del prossimo weekend. A fornire le previsioni a RomaToday sulla situazione metereologica sui cieli della Capitale Francesco Del Francia, di 3Bmeteo: "Sarà giovedì 29 aprile l'ultimo giorno debolmente perturbato su Roma e su buona parte del Lazio. Ritroveremo, infatti, delle piogge (spesso deboli) tra tardo mattino e metà pomeriggio; temperature massime ancora relativamente contenute intorno ai 19-20°C. Venti moderati meridionali, più rafficati sulle coste".

Esperto di 3Bmeteo che indica le previsioni proprio per sabato 1 maggio: "L'ultimo giorno di aprile, venerdì 30, porterà un netto miglioramento con cieli poco o parzialmente nuvolosi e massime molto miti con picchi sino a 26°C. Venti deboli o a regime di brezza. Primo maggio che trascorrerà nuovamente all'insegna della mitezza e del bel tempo, ma con forti venti di Scirocco specie dal pomeriggio; cieli offuscati da nubi alte anche compatte e massime sui 24-25°C".

"Verso sera progressivo peggioramento a carattere sparso, con le prime note instabili che compariranno tra bassa Toscana e alto Lazio, nonché su Appennino laziale e aree ad esso prospicienti. Nelle immediate ore successive la situazione tenderà a farsi, probabilmente, un po' più instabile"..

Domenica 2 con qualche incertezza in più specie, al momento, tra primissima nottata e mattino ove non si esclude anche qualche acquazzone o rovescio sulla Capitale - conclude Francesco Del Francia - temperature massime in flessione ma su valori comunque relativamente miti; venti sino a moderati occidentali. Occorrerà restare aggiornati sull'evoluzione prevista per il medio termine e quindi in particolar modo per quanto concerne la sera/notte di Sabato e la giornata di Domenica".