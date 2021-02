Meteo a Roma e nel Lazio: piogge e temporali, allerta della protezione civile

Maltempo a Roma e nel Lazio dalle prime ore del pomeriggio di lunedì 1° febbraio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile che "sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo", ha valutato dal pomeriggio di oggi, 01 febbraio 2021 "e per le successive 6-9 ore sulle Zone di Allerta della Regione una allerta per criticità idrogeologica ed idraulica con indicazione di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori meridionali tirrenici". Nel dettaglio è stata valutata una "allerta gialle idrogeologica per temporali sulla Zona F (Bacini Costieri Sud)".

Meteo a Roma e nel Lazio lunedì 1 febbraio 2021

Come prevede 3BMeteo, "A Roma oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 1.7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.1°C, la minima di 5.8°C, lo zero termico si attesterà a 1788m. I venti saranno al mattino deboli".

Meteo a Roma martedì 2 febbraio 2021

Per quanto concerne la giornata di martedì 2 febbraio, "a Roma - le previsioni sempre di 3Bmeteo - nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2334m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente".