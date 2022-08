Torna il caldo a Roma, la tregua dall'afa è già finita. Arriva nuova ondata di calore

Dopo l'allontanamento della perturbazione transitata nei giorni scorsi il tempo torna stabile con temperature di nuovo sopra i 35 gradi anche a Roma. L'aria meno calda affluita alle spalle del sistema nuvoloso, intanto, si sta estendendo anche verso le regioni meridionali favorendo un calo termico: in generale le temperature si assesteranno temporaneamente su valori nella media vissuta già a metà luglio.

Oggi, come sottolineano gli esperti di 3bMeteo, sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Martedì la coda del fronte giunto sulle Alpi scorrerà verso i Balcani. Entro metà settimana si assisterà ad un'ulteriore spinta dell'anticiclone africano, in fase di espansione da Marocco, Algeria e Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Giovedì si potranno raggiungere picchi di 37/38°C sulle zone interne delle centrali tirreniche, con il caldo che si intensificherà un po' dappertutto.

Solo l'arco alpino verrà interessato da una certa variabilità pomeridiana, con qualche locale temporale diurno. Durante la giornata di oggi a Roma la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4411m. Domani e dopo domani farà più caldo, con punte fino ai 38 gradi.