Meteo a Roma, Pasqua con il sole e pasquetta a rischio pioggia

A pasquetta, neanche a dirlo, pioverà. Ormai è una certezza e anche quest'anno le previsioni meteo portano a questo scenario. E se questo week end, Pasqua compresa, il sole riempirà le giornate a Roma, lunedì la pioggia are nuovamente capolino.

A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo: "Durante il weekend di Pasqua tempo stabile, ma il lunedì di Pasquetta potrebbe vedere il ritorno di qualche pioggia, da confermare con i prossimi aggiornamenti", spiegano. Sabato e domenica, nello specifico, sono attesi cieli "in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge".

Per il lunedì di pasquetta, invece, sono attesi cieli "in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera, sono previsti 3mm di pioggia".

I venti saranno forti al mattino e tesi durante il pomeriggio. Sui litorali settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio secondo 3b meteo. Al di là delle possibili precipitazioni, le temperature rimarranno comunque stabili, comprese tra i 12 e i 23 gradi ma si abbasseranno leggermente, invece, a partire da martedì 2 aprile.