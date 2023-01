Meteo a Roma: allerta codice giallo per pioggia e temporali

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio. Continua l'allerta maltempo. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che oggi - mercoledì 18 gennaio - si prevedono sul territorio regionale e sulla Capitale il persistere di venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. Inoltre, dal mattino, e per le successive 12-18 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Neve sugli Appennini

Pioggia e vento ma non solo, come indicano ancora dal centro funzionale regionale dalle prime ore di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate a quote superiori ai 600-800 metri su zone Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri con apporti al suolo da deboli a moderati.

Il centro Funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità ed ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla su tutte le zone di allerta.

La conta dei danni

Maltempo che segue le giornate di pioggia che si stanno abbattendo sul Lazio dallo scorso lunedì. Particolarmente complicata la giornata di ieri, martedì 17 gennaio, quando sono stati oltre cento gli interventi dei soccorritori causa allagamento ed alberi e rami caduti in strada. Roma ma anche la provincia, come a Valmontone dove si è verificata una tromba d'aria che ha letteralmente scoperchiato i tetti di 40 abitazioni del comune della provincia sud di Roma. Una giornata di paura, nel corso della quale si sono registrati anche due feriti.

Meteo a Roma 19 gennaio 2023

Maltempo che secondo gli esperti di 3Bmeteo darà una pausa dalla giornata di domani, riprendendo però in serata. "A Roma domani - prevedono gli esperti meteorologi - cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1122m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-sudovest. Nessuna allerta meteo presente".