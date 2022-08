Meteo a Roma: le previsioni per Ferragosto

Che tempo farà a Roma a Ferragosto? Dopo le piogge sparse del 12 e 13 agosto, come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, nella Capitale domani sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì 15 agosto la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4023m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo a Roma Ferragosto 2022

Come si legge ancora su 3Bmeteo, nel setttore climatico Roma e hinterland "alta pressione nuovamente disturbata da correnti atlantiche. Sole comunque prevalente sul medio-basso Lazio. Tra Toscana e Umbria maggiore variabilità con occasione per acquazzoni o temporale nel corso del tardo mattino/pomeriggio (sulla Versilia già dalle prime ore del giorno); peggiora poi dalla primissima serata su bassa Toscana e via via sul medio-alto Lazio. Probabili grandinate e colpi di vento tra centro-est Toscana, Umbria ed entroterra marchigiano. Temperature senza variazioni rilevanti, caldo sul Lazio con punte fino a 32-33°C. Venti in rinforzo da SE sulle coste tirreniche, da SO sulle zone interne. Mare mosso".