Meteo a Roma, la settimana più calda: picchi fino a 40 gradi

Sarà una settimana da bollino rosso per quanto riguarda il caldo a Roma. Colpa dell'anticiclone africano, già presente da giorni alle latitudini mediterranee, destinato ad intensificarsi ulteriormente nel corso della settimana. "Ci aspetta una settimana non solo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma anche molto calda con temperature in ulteriore aumento e afa sempre più alle stelle", spiegano gli esperti di 3bMeteo: "L'egemonia anticiclonica sembra dover avere lunga vita e per tutta la settimana non si intravedono cambiamenti particolari".

In particolare, su Roma dove "ci attende una settimana di gran caldo, con temperature in netto aumento", spiegano da 3bMeteo che aggiungono: "Sono previste punte di 38°C a partire da martedì, con picchi prossimi ai 39-40°C sui settori periferici Est-Nordest della Città. Valori leggermente più bassi lungo la coste, tra 31-34°C ma con clima più umido. Tempo stabile e soleggiato, salvo innocue velature e nuvolosità stratificata a tratti estesa, in transito tra lunedì e martedì".

Poi il consiglio: "Prestare attenzione al disagio fisico provocato dal caldo intenso, specie nelle ore centrali del giorno, in particolare per i soggetti più sensibili".