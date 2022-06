Caldo a Roma, livello di allerta tra arancione e rosso per tutto il week end

Quello che si configura sarà un weekend dalle caratteristiche meteo e climatiche che dovrà fare i conti con l'onda calda sahariana che ci accompagnerà per i prossimi giorni. Le condizioni di caldo si intensificheranno e si potrà toccare anche la soglia dei 40 gradi su alcune regioni. A Roma, some sottolineano gli esperti di 3bMeteo, già da venerdì il termemotro toccherà 35 gradi, con la minima a 22 gradi.

Secondo il bollettino meteo riportato dal Ministero della Salute che si basa sui calcoli del dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, nel bollettino "ondate di calore", si prevede un livello di allerta 2, arancione, per il 3 giugno e un livello 3, rosso, per il 4 giugno. Il Ministero consiglia di "evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)", ricordando che "temperatura e umidità elevate non possono prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2, mentre possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni".

Non solo, le "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, le persone che fanno uso di alcol e droghe, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate".

Altro consiglio è quello di evitare "le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti". E se "l'auto non è climatizzata è meglio evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00)".