Meteo Roma, possibili piogge in giornata. Sabato previsto maltempo

Sarà una settimana insolita dal punto di vista del meteo a Roma. L'area di bassa pressione di origine atlantica che sta per raggiungere il Continente stazionerà diversi giorni nel Centro Europa e coinvolgerà anche parte delle nostre regioni con tempo instabile, spiegano gli esperti di 3bMeteo che sottolineano: "Lo spostamento del centro di bassa pressione verso il Centro-Sud Italia potrà innescare fenomeni di instabilità con rovesci e temporali anche forti".

"Sino a metà settimana saranno soprattutto le regioni centro settentrionali a sperimentare condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi, mentre da venerdì i fenomeni riusciranno a raggiungere anche parte del Sud, dove si smorzerà il gran caldo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa attenderci nei prossimi giorni", si legge.

Per oggi a Roma sono previsti "cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 0.5mm di pioggia", attesi intorno alle 19. Qualche nuvola è attesa anche per domani mentre per sabato è atteso il maltempo con temporali per tutto il giorno: "La pressione cederà rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con acquazzoni o temporali in esaurimento però entro fine giornata con ampie schiarite. Nello specifico su litorali settentrionali e litorali meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio".