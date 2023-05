Meteo a Roma: ancora pioggia sui cieli della Capitale

Ancora pioggia e maltempo a Roma e nel Lazio. Le precipitazioni proseguono sulla Capitale. Come accaduto in questi primi due giorni della settimana anche per domani - mercoledì 31 maggio - è stata diramata una allerta codice giallo.

Come si legge sul sito del comune di Roma: "A seguito dell'allertamento del sistema di protezione civile regionale, si comunica che dalla tarda mattinata di mercoledì 31 maggio 2023 e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il centro funzionale regionale ha valutato sulle zone di allerta della rgione: alletra gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zona di allerta".

Meteo a Roma 31 maggio 2023

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma domani "cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2984m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud-sudest".