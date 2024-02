Meteo a Roma: rovesci e temporali a Roma e nel Lazio. Ancora allerta della protezione civile

Continua il maltempo a Roma. Quella che sembrava una primavera anticipata, da giorni ha ormai lasciato spazio a nuvole e temporali. L'agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla con validità dal pomeriggio di oggi, 28 febbraio 2024 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale", spiegano.

Meteo a Roma 29 febbraio 2024

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, "A Roma domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 6mm di pioggia". Venerdì "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 34mm di pioggia".

Previsioni meteo per week end

Ma che tempo farà a Roma e nel Lazio nel fine settimana? Come prevede l'esperto meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino: "Tornano piogge, temporali e neve sull’Appennino. La tendenza fino al week end. Un vortice in spostamento dalla Sardegna verso il Centro Italia piloterà una perturbazione che entro la serata di oggi raggiungerà il Lazio, dando luogo a una intensificazione dell’instabilità con piogge e rovesci anche temporaleschi sulle zone costiere meridionali. Nel corso della prossima notte i fenomeni si estenderanno a gran parte della regione coinvolgendo direttamente le province di Frosinone, Latina e Roma, mentre risulteranno più deboli su quella di Viterbo.

Temporali sulla costa

Nel corso della giornata la risalita del fronte verso nord determinerà un’attenuazione delle piogge sulle aree meridionali del Lazio con parziali schiarite, ma una loro intensificazione su quelle settentrionali, compreso il Viterbese. Venerdì lo stazionamento del minimo di pressione sul Centro Italia sarà causa di una ripresa dell’instabilità sulla nostra regione, con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco entro sera sulle coste, dove potrebbero risultare localmente intensi.

Neve sugli Appennini

Tornerà a nevicare sui rilievi appenninici, mediamente dai 1200/1400m. Nel week end è prevista una riduzione dell’instabilità con parziali schiarite, in attesa però di un nuovo peggioramento entro la sera di domenica per l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica.