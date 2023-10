Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per 36 ore. Preoccupano le forti raffiche di vento

Per venerdì 20 ottobre, l'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla, a partire dal mattino fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.

Vento, ma non solo. A Roma sono attesi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9 millimetri di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3786m.