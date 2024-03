Maltempo a Roma, la pioggia colpisce la città. L'allerta durerà tutta la giornata

Pioggia intensa a Roma nella giornata di oggi, mercoledì 27 marzo, dentro e fuori il grande raccordo anulare. Come previsto dall'allerta meteo di codice giallo proclamata per la giornata odierna della protezione civile, fenomeni di piovosità intensa hanno colpito la Capitale.

I quartieri colpiti

Tante le segnalazioni a Ostia, Monteverde, Castelverde, Colle Salario, Serpentara, dove si sono registrate anche raffiche di vento abbastanza forti, e Trigoria. Anche al Centro della città la pioggia ha colpito con via del Corso semi allagata, con grande difficoltà a camminare anche per i passanti.

Grandi arterie colpite

Non solo i quartieri perché anche le strade extra urbane sono rimaste colpite. Nubifragi e raffiche di vento che hanno colpito anche la zona ovest del grande raccordo anulare, l'allacciamento tra la diramazione Roma Sud (Km 576,3) e lo svincolo per Ceprano (Km 642) e l'allacciamento tra l'A1 e il raccordo anulare, mandando in difficoltà gli automobilisti. Pioggia intensa nella mattinata anche sulla Roma Fiumicino e sulla Cassia bis.

Le previsioni meteo a Roma

A Roma, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, il tempo per la giornata di oggi sarà "instabile a tratti perturbato con piogge e rovesci anche intensi e localmente a carattere temporalesco tra mattino e primo pomeriggio. Venti in rinforzo e temperature massime in calo. Da giovedì tregua del maltempo e ritorno a schiarite più ampie, con temperature in sensibile aumento fino al weekend di Pasqua quando si potranno raggiungere i 24/25 gradi".

