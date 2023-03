Maltempo, oggi parchi e cimiteri chiusi per allerta vento a Ostia. Nelle scuole niente attività all'aperto

Giornata di maltempo quella di oggi a Roma, tanto che ad Ostia è scattata l'allerta meteo per il forte vento. Nella giornata di venerdì 10 marzo, come si legge da una ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, sono stati chiusi giardini e cimiteri nel X municipio. Nelle scuole i bambini di elementari e degli asili non potranno uscire. La protezione civile, proprio sul litorale, ha diramato l'allerta arancione per il forte vento.

L'ordinanza sarà efficace "fino a cessate esigenze": "L'atto prevede, oltre al divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree indicate, anche quello di svolgimento all’aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale. - spiega il Campidoglio - Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all’interno degli istituti scolastici. Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone costiere".