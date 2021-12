Grandine a Roma nord-est, dalla Salaria a Talenti: strade e balconi "imbiancati"

Se nella parte sud di Roma, intesa come Ostia, una tromba marina ha gettato nel panico i residenti, nel quadrante nord della città, invece, una grandinata per qualche minuto ha colpito diverse zone del III Municipio. Dalla via Salaria, fino a Talenti, passando per le zone del Raccordo Anulare fino alle aree di Setteville di Guidonia, diverse sono state le segnalazioni di chicchi di grandine che hanno "imbiancato" strade e balconi.

Tante le immagini sui social, così come successo ad Ostia e Fiumicino per la doppia tromba marina che ha colpito il litorale. Per la giornata di oggi la protezione civile aveva previsto "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali", forti mareggiate sulle coste esposte" e "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento" con un allerta meteo gialla. La stessa prevista anche domani e per le successive 24 ore.