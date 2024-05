Maltempo, a Roma chicchi di grandine come palline da golf

Chicchi di grandine grossi anche come palline da golf. Anomalo fenomeno atmosferico nella serata del 2 maggio a Roma, in particolare il suo quadrante Sud. Dopo le piogge registrate durante la giornata, a sorpresa un forte temporale in risalita da Lido di Ostia, si è abbattuto sulla capitale attorno alle ore 21. Stessa scena anche ad Acilia, e sul litorale da Nettuno a Pomezia.

Ma no solo. Segnalazioni di grandinate pure al Pigneto, Colli Portuensi, Magliana, Centocelle, Garbatella e nella zona dei Castelli, tra Rocca Priora e Ariccia. Temporali e rischiarate si alterneranno fino a venerdì. Già da oggi, tranne qualche scampolo piovoso, la situazione meteo dovrebbe migliorare.

Si prevede infatti un venerdì a tratti instabile, con locali rovesci nel corso della notte, non esclusi a carattere temporalesco, e di nuovo nel pomeriggio più probabili sul comparto centro-orientale della città, secondo 3bMeteo che aggiunge: "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore".