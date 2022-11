A Roma stanno per arrivare freddo e pioggia

Ottobrate romane addio. A Roma, come nel resto del Lazio, sta per arrivare il freddo ed a partire da domani, la pioggia. Abbassamento delle temperature ma non solo, con le previsioni che indicano cieli nuvolosi e possibili piogge sull'alto Lazio già nella giornata di oggi, giovedì 3 novembre.

Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo a Roma oggi "giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da sud. Nessuna allerta meteo presente".

Freddo a Roma

Piogge sono invece possibili per la giornata del 3 novembre sulle città ed i comuni dell'alto Lazio con una giornata "caratterizzata da nubi irregolari un po' ovunque, anche associata a brevi acquazzoni, dapprima (nella notte) più probabili su Toscana nord-occidentale, poi al mattino anche tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria sud-occidentale. Altrove fenomeni meno probabili. Temperature senza particolari variazioni ma con una lieve diminuzione nelle massime. Ventilazione modesta, in rinforzo tardo serale sulle zone costiere, con componente meridionale".

Piogge a partire da venerdì 4 novembre

Freddo ma non solo. Pioggia è infatti prevista sui cieli della Capitale a partire da domani, venerdì 4 novembre. A Roma sono infatti possibili "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2833m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-sudovest. Allerte meteo previste: vento".

Allerta meteo della protezione civile

Proprio per la giornata di venerdì 4 novembre il centro funzionale regionale della protezione civile prevede "precipitazionie sparse, anche a carattere di rovescio e temporale su tutta la regione". Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in aone di allerta, il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, codice giallo a partire dalle prime ore del 4 novembre 2022 e per le successive 9-12 ore.

Le previsioni meteo per sabato 5 novembre

Pioggia e freddo dunque, previsti anche per la giornata di venerdì 5 novembre quando ci troveremo con "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2504m - concludono gli esperti meteorologi di 3Bmeteo - . I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento".