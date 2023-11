Arriva il freddo a Roma: domenica colonnine a zero gradi

Assaggio d'inverno a Roma in questo ultimo fine settimana di novembre. Un brusco calo delle temperature, con le colonnine che all'alba di domenica mattina potrebbero raggiungere lo zero termico. Come prevede Edoardo Ferrara, di 3Bmeteo, nel corso di sabato aria fredda di diretta estrazione artica raggiungerà anche il Lazio sotto forma di venti a tratti anche forti di Tramontana, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h. L'affondo freddo produrrà veloci rovesci tra notte e mattino, specie sui settori interni, tuttavia subito dopo l'afflusso di aria fredda ma secca determinerà ampi e diffusi rasserenamenti. Farà eccezione l'Appennino reatino dove potranno verificarsi episodi di nevischio sin verso i 500-700m.

Freddo domenica a Roma

Domenica sole prevalente ma clima piuttosto freddo, con minime all'alba che potranno raggiungere 0°C o portarsi lievemente al di sotto anche in pianura, in particolare su viterbese, agroromano e frusinate; massime in genere non oltre i 12-13°C salvo qualche punta superiore sull'agropontino.

Maltempo la prossima settimana

Tra lunedì e martedì invece è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest con piogge e rovesci, accompagnati però da venti questa volta più miti di libeccio, anche forti, responsabili di un generale addolcimento termico. Nevicate talora copiose potrebbero comunque interessare l'Appennino mediamente dai 1400-1600m di quota. A seguire pausa ma breve, in quanto è probabile una nuova fase di maltempo tra il 30 novembre e venerdì 1 dicembre. Insomma ci attende una settimana decisamente movimentata. Per maggiori dettagli consultate la sezione meteo Lazio.

Meteo a Roma

A Roma veloci rovesci non esclusi nella notte tra venerdì e sabato, poi soleggiato per buona parte del weekend, pur con venti a tratti forti di tramontana nel corso di sabato. Clima freddo nottetempo e al mattino, specie domenica quando all'alba sulla Capitale si potranno toccare 0°C o anche -1/°C sull'hinterland orientale. Prossima settimana a tratti piovosa con addolcimento termico e venti talora forti di Libeccio.