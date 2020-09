Meteo a Roma, freddo in città: ecco quanto durerà. Le previsioni della settimana

Dopo il caldo estivo delle prime settimane di settembre l'autunno è entrato con violenza anche a Roma e nel Lazio facendo tantissimi danni e portando le temperature al di sotto delle medie stagionali. Il crollo è stato notevole, con valori che sono risultati più simili a novembre.

A inizio settimana sono previsti ancora valori sotto media poi col trascorrere dei giorni avremo un graduale riscaldamento, come spiegano gli esperti di 3bMeteo.

"Su Roma - sottolineano - ci attende un lunedì con ancora condizioni instabili tra mattino e pomeriggio, seppur con massime in lieve ascesa. Tra martedì e giovedì compreso previsto un temporaneo miglioramento, ma della nuova instabilità potrebbe comparire a tratti nel prossimo weekend".

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11.5°C. Martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C. Da mercoledì anche le minime saliranno fino a raggiungere i picchi sabato e domenica con, rispettivamente, 19 e 17 gradi.