A Roma e sul Lazio arriva la tempesta Ciaran. L'esperto: "Forti raffiche di vento". E scatta l'allerta meteo

La tempesta Ciaran è arrivata in Italia, al nord, e passerà anche a Roma e nel Lazio. Si tratta di una tempesta con forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 200 km/h tra Francia e Inghilterra. In Italia la perturbazione ha raggiunto il nord con le prime nevicate sulle Alpi a partire dai 1500m circa e su Piemonte e Valle d'Aosta. A Roma e nel Lazio la situazione sarà meno rigida, come spiega il meteorologo Edoardo Ferrara, di 3bMeteo.

Secondo l'esperto nelle prossime ore "ci sarà un tempo in peggioramento in città, con pioggia ma soprattutto forte vento". Secondo Ferrara a Roma i venti potrebbero toccare e superare i "settanta chilometri orari, sul litorale anche i cento. Ci sarà anche un calo di temperatura di due-tre gradi fino a sabato quando ci sarà una piccola tregua, Ciaran lascerà Roma e il Lazio ed entrerà una nuova perturbazione".

Le previsioni del tempo

In sostanza, come si legge su 3bMeteo, ci sarà un "netto peggioramento nella notte di venerdì 3 novembre, quando la città e l'hinterland saranno interessati dal passaggio di temporali, localmente anche intensi. Seguono schiarite tra mattino e primo pomeriggio, ma un nuovo peggioramento con rovesci e temporali è previsto tra tardo pomeriggio e prima sera".

L'allerta meteo

Nel frattempo l'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso una nuova allerta gialla dalla sera di oggi, 2 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore. "Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento", si legge nella nota.