Caldo a Roma: scatta l'allerta per il fine settimana

Afa e caldo. A Roma scoppia l'estate con temperature che potrebbero arrivare nel week end sino a 35 gradi. Anticiclone africano di passaggio sul Lazio che ha fatto scattare l'allerta gialla (livello 1 di allerta, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) a Roma e in altre 5 città: Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia.

Secondo quanto riportato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, il livello 1 di allerta sugggerisce di "prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli" e di segnalare "ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento".

Caldo a Roma nel week end

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, a Roma sabato 8 giugno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4291m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord est, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest-sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica temperature sino a 35 gradi

Domenica invece, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4137m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio forti e proverranno da sud-sudest.