Meteo a Roma, verso i 40 gradi. Gli esperti: "Farà caldo anche di sera"

Roma resta ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi e domani, secondo il ministero della salute, saranno ancora giornate da bollino rosso, le più critiche. Stando all'esperti di 3bMeteo Edoardo Ferrara fino a venerdì compreso "il Lazio sarà interessato dall'anticiclone africano, con caldo molto intenso".

L'apice venerdì quando "potranno essere raggiunti picchi prossimi ai 40 gradi con canicola solo in parte smorzata dalla vicinanza con il mare, ma afa elevata". Nello specifico a Roma è previsto "caldo intenso" con "afa ed elevati indici di disagio bioclimatico, specie nelle ore serali e notturne per l'incremento dei tassi di umidità relativa".

Gran caldo anche in Appennino, con punte di 37-38 gradi a Rieti, zero termico oltre i 4000m di quota (a Campocatino previsti ben 25 gradi, a circa 1800m di quota).

"Qualche grado in meno lungo i settori costieri, ma con afa alle stelle e sensazione di disagio fisico, così come nelle città. Farà caldo anche di sera, quando intorno alle ore 21 le temperature potranno ancora rimanere sui 30-32 gradi e le minime notturne non scendere sotto i 24-25 gradi, specie su litorali e aree urbane", spiega Ferrara.

Nel week end poi si attende un parziale ridimensionamento del caldo. "Una lieve flessione del campo di alta pressione favorirà il temporaneo ingresso di correnti da Nord, responsabili della perdita di qualche grado sulla regione. Farà comunque caldo, anche intenso, ma senza i picchi dei giorni precedenti, con massime che in genere dovrebbero rientrare nei 35-36 gradi. Il 'prezzo' da pagare sarà di qualche occasionale temporale, anche forte, ma più che altro sull'Appennino, specie frusinate. Nella prossima settimana ancora tanto sole e caldo intenso (pur senza i picchi previsti venerdì), quantomeno nella prima parte", spiegano da 3bMeteo.