Caldo a Roma, attese temperature fino a 40 gradi nei prossimi giorni

Gli esperti avvertono di un'ondata di calore per almeno un'altra settimana, che provocherà rialzi del termometro a Roma fino a 39-41 gradi. Secondo 3bMeteo, la nuova settimana che sancirà anche il passaggio dal mese di giugno a quello di luglio sarà caratterizzata dalla massiccia presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana.

"Inizialmente lo slancio della massa d'aria calda raggiungerà anche le regioni settentrionali poi la cupola anticiclonica troverà un equilibrio più a sud. - spiegano - Questo perché nel frattempo dal vicino Atlantico, una depressione in azione sul Regno Unito cercherà di spingere anche verso l'Europa centrale. Per essere più chiari, il campo anticiclonico subirà poche oscillazioni al Centro-Sud portando caldo intenso e duraturo per l'intera settimana mentre al Nord dopo lo slancio di inizio settimana, da martedì è prevista una sua minore incisività causata dall'arrivo di impulsi instabili".

La presenza della cupola africana avrà un effetto che porterà ad picco di caldo atteso a inizio settimana con valori che potranno raggiungere la soglia dei 40°C con punte anche superiori martedì, poi mercoledì ci sarà un leggero ridimensionamento termico. A Roma lunedì e martedì sono attesi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 39°C, martedì con picchi fino a 41°. Prevista Afa.