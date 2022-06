Caldo a Roma: anche per i prossimi giorni giornate da bollino rosso

L'anticiclone africano fa boccheggiare l'Italia, soprattutto il Centro-sud, e si prevede un'estate con temperature sopra la media. Giovedì saliranno a 22 le città con bollino rosso per le ondate di calore.

A Roma con i 40,7°C all'ombra raggiunti lunedì 27 giugno è stato superato di 2 gradi il precedente record del 2019. L'afa e il caldo estremo faranno salire a 22 le città italiane con bollino rosso per le ondate di calore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute saranno Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Bolzano, Genova e Torino sono le uniche tre città che manterranno il bollino giallo in questi giorni.

Il livello 3, quello da bollino rosso emanato dal ministero della salute, è stato diffuso per oggi e domani. Il livello 3 si ha quando l'ondata di calore indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.