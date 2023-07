Il caldo record a Roma diventa notizia sui giornali stranieri: "The Infernal City"

La fontana di Trevi che diventa un'oasi nel deserto "per le orde di turisti che barcollano tra gli stretti e roventi vicoli di Roma". È questo lo scenario che il The Times, prestigioso quotidiano britannico, descrive sulle sue pagine parlando dell'ondata di caldo torrido che sta interessando la Capitale. E così, da "Eternal", Roma diventa la "Infernal city". Con i circa 37 gradi tra sabato 15 e domenica 16 che diventeranno oltre 40 all'inizio della settimana.

L'emergenza caldo di Roma diventa notizia nel mondo

Prima Cerbero, poi Caronte. Il caldo torrido che attraversa l'Italia e Roma non è più una grande notizia da qualche anno, anche perché è un male condiviso con ormai quasi tutti i Paesi della fascia mediterranea del continente e, giusto per fare ulteriori e significativi esempi, con le grandi metropoli statunitensi come New York e Los Angeles. Ma Roma fa sempre notizia, qualsiasi cosa accada. E così sui media stranieri, non solo inglesi ma anche nordamericani e francesi, se ne parla.

"The Times" e i vigili che tollerano chi si rinfresca nelle fontane

Il The Times, che ha sede a Londra (dove, beati loro, non vanno oltre i 24 gradi e la prossima settimana pioverà pure), per raccontare dell'effetto dei sanpietrini bollenti si sofferma su un piccolo spaccato di romanità: "Tolleriamo le persone che si bagnano le mani nelle fontane per rinfrescarsi la testa - confessa un agente della Polizia locale - altrimenti dovremmo chiudere l'accesso a tutta l'area. Ma i piedi no, ci sono delle regole".

L'ippopotamo che mangia cocomero ghiacciato finisce sul "Guardian"

La BBC, broadcast britannico con oltre cent'anni di storia e una copertura mondiale, sul suo sito web ha un articolo sull'ondata di caldo in Europa e sull'allerta rossa diramata in 16 città italiane, tra cui Roma. Stessa cosa il Guardian, che nel suo approfondimento sulle alte temperature in Italia ha intervistato un edicolante dell'Esquilino: "Ho dovuto vendere i giornali fuori dal chiosco - racconta - non ho mai visto un caldo così". E all'interno dell'articolo c'è la foto di un ippopotamo del Bioparco che mangia del cocomero ghiacciato per fronteggiare il caldo. "E' terribile, i clienti sono nervosi e noi lavoriamo male" dice il titolare di un famoso bar di piazza Vittorio Emanuele.

La mappa del calore: lì dove si suda di più a Roma

D'altronde la nostra città, come abbiamo indagato in un recente approfondimento di Fabio Grilli per Dossier, per estensione e per conformazione è capace di registrare differenze di temperatura, da un quartiere all'altro, anche di 6 gradi. Su Meteo Blue, sito che indica giorno per giorno le zone più calde delle città indicandole su dettagliate mappe colorate in base alla temperatura, è possibile avere la conferma del fenomeno. Se si osservano i quadranti di via XX Settembre, piazza Barberini, piazza Navona ma anche Castro Pretorio, piazza Indipendenza, via Goito, l'area della stazione Termini e la zona dell'Esquilino, le sfumatura vanno dall'arancione al rosso scuro, quindi dai 33 gradi in su. Ed è lì che migliaia di turisti e romani, ogni giorno, si muovono affannosamente tra mezzi pubblici (magari anche con l'aria condizionata rotta), alberghi, monumenti e chioschi dove accaparrarsi una bibita ghiacciata o una granita.