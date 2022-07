Caldo a Roma, mercoledì da bollino rosso: allertati i servizi sanitari. I consigli della regione

Sarà una settimana da bollino rosso a Roma. Il caldo estivo non accenna a fermarsi e mercoledì sono attesi i picchi più alti. Nella regione Lazio in tre città su cinque ci sarà il livello massimo di allerta caldo. Si tratta di Roma, Rieti e Latina. Nel capoluogo pontino il bollino rosso è già previsto per lunedì 18 e martedì 19.

Bollino arancione, invece, previsto da domani su Frosinone e Viterbo, mentre oggi entrambe le province si attestano su un livello di allerta 1, contrassegnato dal bollino giallo. A Roma la giornata caldissima sarà mercoledì. Quel giorno ci saranno temperature comprese tra i 34 e i 38°C nelle aree interne, con punte locali di 39-40°C.

Non appena saputo il livello di allerta, l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato in una nota: "Nella giornata di mercoledì sono previste temperature percepite che sfiorano i 40 gradi con allerta di 3 grado a Roma, Latina e Rieti. Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua – poi ha concluso – È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute".