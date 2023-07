Caldo a Roma, settimana da bollino rosso e temperature da record: le previsioni

È iniziata quella che, secondo gli esperti, potrebbe essere la settimana più calda dell'anno. I valori saranno tutti valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità. L'ago della bilancia la farà la differenza tra caldo afoso e caldo torrido. In prossimità dei litorali e nell'immediato entroterra costiero l'afa raggiungerà valori opprimenti a dispetto di temperature dell'aria più basse, raramente superiori ai 34/35°C.

All'interno dove il caldo sarà più asciutto la soglia dei 40°C sarà ampiamente superata con un possibile record storico per la città di Roma che nel luglio del 1983 ha fatto segnare il valore più alto in assoluto di 40.5°C.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, in città "l'anticiclone africano porterà una settimana di sole e di gran caldo con temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali. I picchi più elevati sono previsti tra martedì e mercoledì quando si potranno raggiungere i 39/40°C o superiori con un possibile record storico per la Capitale. Anche a seguire non andrà molto meglio con temperature pomeridiane fino a 36/38°C. L’umidità dell’aria acuirà la sensazione di caldo nelle ore serali e notturne con calura a tratti opprimente. Un ridimensionamento delle temperature si intravede tra i giorni 26 e 27 luglio ma sarà da confermare".