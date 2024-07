Caldo da bollino rosso a Roma, continua l'emergenza

Tre giorni da “bollino rosso” con temperature percepite fino a 37°. Il ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino sulle ondate di calore. Allerta massima in 12 città, compresa Roma, con la colonnina di mercurio che toccherà quasi i 40°.

Roma da bollino rosso

Già oggi, lunedì 15 luglio, chi è ancora in città ha sofferto per il caldo, con punte massime fino a 36°. L’afa si sta facendo sentire sin dalle prime ore del mattino, toccando il suo picco nel primo pomeriggio. Per il 16 luglio a Roma si potrà percepire una temperatura fino a 36°. Il 17 luglio la giornata più calda, con temperature massime fino a 37°.

Anche il Campidoglio ha specificato come stia proseguendo “l'ondata di calore che sta interessando il nostro Paese e la nostra città. Il caldo africano ha portato anche Roma al massimo livello di allerta”.

In particolare, l’allerta ha raggiunto il “livello 3”, ovvero quando le temperature elevate persistono per più giorni consecutivi e indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. L’allerta a Roma era scattata già dal 12 luglio. Nei giorni scorsi, proprio a causa del caldo eccessivo, una persona ha perso la vita in zona Borghesiana.