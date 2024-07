Caldo da bollino rosso a Roma, allerta massima

Afa e caldo a Roma. Venerdì e sabato hot per 11 città italiane. Tanti i capoluoghi con bollino rosso (allerta 3, il livello massimo) nel bollettino sulle ondate di calore redatto dal ministero della Salute, che monitora 27 città della Penisola. Domani, 12 luglio, saranno 'in rosso' Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo; sabato 13 luglio Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Nel nuovo aggiornamento, venerdì saranno 3 i capoluoghi con bollino arancione (allerta 2): Ancona, Venezia e Verona. Al riparo dall'ondata di calore (bollino verde, allerta 0) solo Genova e Napoli, alle quali si aggiungeranno sabato anche Brescia e Milano.

Caldo a Roma 12 luglio 2024

Come spiegano da 3Bmeteo, a Roma domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4767m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest-sudovest. Allerte meteo previste: afa".

Bollino rosso in città

Sabato invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4651m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud, al pomeriggio tesi e proverranno da sud-sudovest. Allerte meteo previste: afa.