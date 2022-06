Caldo a Roma e nel Lazio, attivo il sistema di allarme per assistere over 65 e fragili

L'ondata di calore prevista a Roma e non solo preoccupa le autorità sanitarie. Il livello d'allerta tra arancione e rosso interesserà anche altri capoluoghi, come fa sapere l'assessorato alla sanità del Lazio.

Sabato 4 e domenica 5 giugno nella Capitale, ma anche a Rieti e Frosinone le temperature raggiungeranno cifre importanti, tanto che è stato attivato il piano per tutelare la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su, per garantire l'asistenza nelle giornate più bollenti.

"Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani - comunica l'assessore Alessio D'Amato -, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua". Sabato a soffrire di più sarà Roma con temperature percepite fino a 34 gradi, per questo in città come anche a Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia sono attivi specifici sistemi d'allarme per modulare gli interventi della protezione civile.

I bollettini d’allarme sono pubblicati ogni giorno sul sito del ministero della Salute a questo indirizzo www.salute.gov.it/caldo e sul sito del dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio: www.deplazio.net e sulla app "Caldo e Salute" dove sono riportate tutte le informazioni, i bollettini relativi alle ondate di calore e tutte le raccomandazioni utili per combattere il caldo.