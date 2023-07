Caldo a Roma, dopo Cerbero ecco Caronte: per i prossimi giorni picchi oltre i 40 gradi

Dopo Cerbero ecco Caronte. A Roma nei prossimi giorni sarà un clima da 'bollino rosso', dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Sabato previsti picchi sopra i 40 gradi a Roma e a Latina. Secondo il bollettino del ministero della Salute sarà quindi allerta di livello 3, la più elevata. Ma non solo perché il caldo oltre i 40 gradi durerà almeno fino al 19 luglio.

"L'anticiclone subtropicale domina lo scenario meteorologico nei prossimi giorni determinando tempo stabile e soleggiato su Roma. - spiegano gli esperti di 3bMeteo - L'anticiclone continuerà a irrobustirsi alle latitudini mediterranee, inglobando anche l'Italia dove l'ondata di caldo sembra inarrestabile. Saliranno le temperature minime e insieme a esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora elevati avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno i valori massimi, destinati a raggiungere livelli eccezionali". A Roma, secondo gli esperti, potrebbe essere battuto il record storico di temperatura e si potrebbe arrivare fino a punte di 42-43 gradi, un evento veramente eccezionale.