Caldo a Roma, week end da bollino rosso: protezione civile distribuisce acqua in città. L'appello di Raggi

Caldo da bollino rosso a Roma con il picco che, secondo gli esperti, verrà raggiunto tra oggi, venerdì 13 agosto, e la domenica di Ferragosto con la Capitale inserita dal Ministero della Salute come una delle 15 città italiane da allerta massima.

È da giorni che l'anticiclone africano Lucifero stringe Roma nella morsa dell'afa in quella che, secondo gli esperti, è la settimana più calda dell'anno.

"Su Roma ci attendono giornate di gran caldo, con temperature in progressivo aumento; sono previste punte di 36-38°C nel weekend, con picchi prossimi ai 39°C sui settori periferici ad Est-Nordest della Città. - spiegano gli esperti di 3bMeteo - Valori leggermente più bassi lungo la coste, tra 31-34°C ma con clima più umido. Tempo stabile e soleggiato con venti di Ponente in temporaneo rinforzo pomeridiano. Prestare attenzione al disagio fisico provocato dal caldo intenso, specie nelle ore centrali del giorno, in particolare per i soggetti più sensibili".

"A Roma fino a domenica è prevista un'ondata di caldo eccezionale. Il bollettino del ministero della Salute parla di livello 3, il più alto. Per questo la Protezione civile di Roma Capitale, già da qualche giorno, è a lavoro sul territorio per aiutare i cittadini, soprattutto le persone più fragili". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

"Faccio un appello a tutti: se possibile, evitiamo di uscire nelle ore più calde - aggiunge- Il ministero della Salute ha dato alcune indicazioni utili: proteggersi dal sole, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, indossare abiti e cappelli leggeri di colore chiaro all'aperto, e seguire scrupolosamente le indicazioni degli esperti. Non dobbiamo abbassare la guardia. La Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato punti di distribuzione dell'acqua in tutta la città, soprattutto nei luoghi più frequentati e nelle stazioni di Roma, anche grazie al supporto della Polizia Locale. Così come è stato implementato il personale nei centri vaccinali. Ricordo che anche quest'anno Roma Capitale ha predisposto un Piano Caldo che assicura servizi e assistenza ai soggetti più fragili come persone senza dimora. Abbiamo inoltre predisposto numerose attività per i più anziani come attività ricreative, culturali, sportive, anche all'aperto, tra mare, piscina, circoli di lettura, laboratori, corsi e momenti di socialità ricreativa. Sul sito di Roma Capitale potete trovare molte informazioni utili e raccomandazioni da seguire per affrontare questo caldo eccezionale".