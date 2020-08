Caldo a Roma, emergenza di livello 3: oggi e domani la protezione civile distribuirà l'acqua fuori le stazioni

Continua la grande ondata di caldo a Roma che durerà fino a domani, 14 agosto. Il bollino rosso, iniziato mercoledì, secondo le previsioni meteo per Roma con lascerà la Capitale che segna quindi un'allerta di Livello 3 ossia "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha è stato chiaro.

Per questo motivo la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione di bottigliette di acqua in alcune zone della città, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie.

Dalle ore 12:00, fino alle ore 17:00, i volontari della Protezione Civile distribuiranno l'acqua presso lo snodo dei pulman alla Stazione Metro di Anagnina e alle Stazioni Metro di Arco di Travertino (solo mercoledì e giovedì) e Piramide (solo mercoledì e venerdì). Le postazioni saranno presidiate dal personale della Protezione Civile capitolina, si legge sul sito del comune di Roma dove poi si sottolinea anche un appello: "Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".