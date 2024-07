Caldo a Roma, domina l'anticiclone africano: giornate da bollino arancione. C'è l'allerta

Torna il grande caldo a Roma. Domani è previsto bollino arancione, allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come fragili, anziani e bambini.

Nelle prossime ore, dunque, assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che si espanderà su buona parte dell'Italia. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, le correnti di aria calda porteranno tempo stabile, tanto sole, e un'impennata delle temperature.

"Sulla città di Roma ci attende una settimana stabile e soleggiata, con temperature in deciso aumento, complice la progressiva rimonta dell'anticiclone africano. Clima caldo e afoso, con massime che raggiungeranno i 37 - 38°C; picchi di 39°C sui quadranti est cittadini", spiegano gli esperti meteorologi.