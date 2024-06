Caldo a Roma, bollino rosso venerdì: ondate di caldo con rischi per i più fragili

A Roma venerdì 21 giugno, primo giorno d'estate, dovrebbe registrarsi anche il primo picco di caldo. A lanciare l'allarme è il ministero della Salute. Per domani, infatti, è attesa una giornata da bollino rosso che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione.

In sostanza, l'ondata di calore può avere "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 38°C, con punta anche sui 40.

Secondo gli esperti di 3bMeteo "l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico nelle ore centrali della giornata ci saranno temperature alte". Inoltre, secondo i meteorologi, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, come successo in questi giorni.