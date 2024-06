Caldo a Roma, due giorni da bollino arancione

L'anticiclone africano Minosse sta per travolgere l'Italia con temperature record su quasi tutto il Nord, il Centro e il Sud. Domani è previsto bollino arancione (allerta 2, quindi condizioni meteorologiche che comportano un rischio per la salute della popolazione, in particolare per anziani e bambini) a Roma.

Mercoledì la situazione del caldo peggiora e nella Capitale e l'allerta durerà ancora. La temperatura percepita arriverà a 36 gradi. Il culmine, tuttavia, sarà atteso tra giovedì e venerdì, quando i valori termici potranno raggiungere e localmente superare i 40°C sui settori interni lontani dal mare.

"Giorno dopo giorno l'accumulo di calore si farà sentire anche nelle ore serali e notturne, tanto che si soffrirà anche in tarda sera specie nelle grandi aree urbane, dove il raffreddamento notturno sarà ulteriormente ostacolato", spiegano gli esperti di 3bMeteo: "Nel corso del weekend l'ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche, al seguito di un fronte di instabilità in transito venerdì, determinerà un certo ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, dove il calo potrebbe risultare anche di una decina di gradi".