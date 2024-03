Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta gialla anche per tutta la giornata dell'11 marzo: previsti forti temporali

Continua l'allerta gialla su tutto il territorio della regione Lazio. L'Agenzia regionale di protezione civile ha emesso un' allerta gialla dal primo mattino di domani, lunedì 11 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Rimane poi ancora in vigore l'allertamento del Sistema di protezione civile regionale del 9 marzo 2024.

Danni a Roma

Oggi, domenica 10 marzo, a causa del forte vento, la Tangenziale est in direzione Tiburtina è stata chiusa per il distacco dei pannelli fonoassorbenti. Problemi anche in altre parti della città con alberi caduti con vigili del fuoco e protezione civile al lavoro. All'Aventino, in via di Sant'Alessio, un albero ha abbattuto una parte del muro perimetrale della scuola Badini.