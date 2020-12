Meteo a Roma, pioggia in arrivo per Natale: le previsioni fino al 27 dicembre

Sarà una Vigilia e un Natale di pioggia a Roma. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, nella giornata di domani 24 dicembre sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C. Non ci sarà nessuna allerta meteo rilevante, ma il tempo non sarà clemente.

Venerdì 25 dicembre, un impulso freddo proveniente dal Nord Europa guiderà correnti instabili verso la Penisola, determinando un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del centro Tirreno. Pertanto la giornata di Natale, si presenterà instabile e perturbata con temperature in forte calo dalla sera.

A Roma a Natale si attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge. Il meteo non sarà fortunato anche sabato, nel giorno di Santo Stefano ci sarà infatti "un'aria fredda irromperà sul centro Italia, accompagnata da piogge e rovesci con possibili nevicate a quote di medio-bassa collina, che interesseranno Lazio, Toscana, ed il particolare l'Umbria, nella notte ed al mattino", spiegano gli esperti di 3bMeteo.

Domenica 27 dicembre, invece, arriveranno i primi miglioramenti con cieli sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge.