Maker Faire, la kermesse delle start up innovative torna alla Fiera di Roma. Mocci: "Governo taglia 200 milioni di fondi"

Ci saranno il massimo esperto di robotica geminoide, professori da tutto il mondo e le migliori start up innovative. È stata presentata, presso la sede della Camera di Commercio di Roma, l'XI edizione di “Maker Faire Roma – European Edition”, che si terrà alla Fiera di Roma dal 20 al 22 ottobre, con una “spettacolare” conferenza di apertura che si terrà il 19. L’incontro, oltre a presentare l’evento, è servito anche per fare il punto sullo stato dell’innovazione in Italia e sull’importanza che hanno (ed avranno) le start up tecnologiche.

Ad introdurre la conferenza sono stati Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Luciano Mocci, presidente di Innova Camera. Al loro fianco si sono sedute Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio, e Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive di Roma Capitale. Presenti, in sala, oltre ai giornalisti anche tutti i partner di un evento che torna, finalmente, alla Fiera di Roma, dopo “l’esilio” al Gazometro a causa del covid.

Fondi per le start up

Non si è parlato solo dell’evento. Di fronte anche a decine di attori economici importanti come Eni, Arrow Electronics o Arduino, il presidente di Innova Camera Luciano Mocci ha avuto anche modo per lanciare un allarme. Nel ricordare il recente bando per l’internazionalizzazione promosso dalla Regione Lazio Mocci ha mosso una critica all’ultima manovra finanziaria del Governo Meloni: “Dispiace sapere che si stia decidendo di spostare i 200 milioni di euro destinate alle start up su altre voci. Questo è un mondo variegato, che porta innovazione e che crea lavoro”.

Piccole e medie imprese

Ha ovviamente preso la parola anche Lorenzo Tagliavanti il quale ha spiegato come il Maker Fair sia dedicato soprattutto ai giovani, agli innovatori e alle “imprese. In Italia ci sono soprattutto piccole e medie imprese che hanno difficoltà con l’innovazione. Ecco perché questo evento diventa ancora più importante per il futuro dell’economia del Paese”.

Tavolo di partenariato

Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio e assessora allo sviluppo economico, commercio, artigiano, industria e internazionalizzazione, ha ricordato come il Lazio sia “regina delle start up innovative con circa duemila aziende, seconda solo alla Lombardia. Ovviamente – ha detto – possiamo a dobbiamo fare di più”. La Angelilli ha ricordato anche l’importante ruolo di Lazio Innova nelle strategie economiche del territorio, promettendo poi che verrà avviato un “tavolo di partenariato al quale faremo sedere le parti sociali e i rappresentanti dell’economia laziale. Ci saranno da investire 2 miliardi di euro e vogliamo utilizzare al meglio questi fondi”.

Maker Faire

Come detto, Maker Faire è l’appuntamento europeo, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che facilita e racconta l’innovazione in modo semplice e accessibile, cercando di connettere le imprese e il mondo accademico, le persone e le idee. Non solo padiglioni dove verranno esposte le innovazioni del futuro, quindi. Ci sarà spazio anche per diversi spettacoli.

Salirà sul palco Elisa Ricci, professoressa e ricercatrice nell’ambito dell’intelligenza artificiale, insieme al giornalista e datore Pif e Brunori Sar. Un trio che discuterà di “Amore ai tempi dell’intelligenza artificiale”. Direttamente dal Giappone, poi, arriverà Hiroshi Ishiguro, docente di sistemi di innovazione della Graduate School of Engineering Science dell’Osaka University. Si tratta, insomma, di uno dei massimi esperti di robotica al mondo. Non arriverà, purtroppo, con un Gundman alto 10 metri ma racconterà della realizzazione di alcuni robot umanoidi che lo hanno reso celebre, di cui uno a sua immagine e somiglianza.

Ci saranno spazi anche dedicati al padel, agli esport, all’insegnamento, alla didattica e alla ricerca scientifica. Un vero e proprio paradiso non solo per le start up ma anche per i “nerd”, gli appassionati di tecnologia.