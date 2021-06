Chiude la rampa dell'autostrada che da Roma porta a Tivoli

La Strada dei Parchi comunica che per una notte sarà chiusa la rampa della A24 che da Roma porta a Tivoli

Mercoledì 16 giugno dalle ore 21 alle ore 06:00 di giovedì 17 sarà chiusa la rampa di uscita dell’autostrada A24 dello Svincolo di Tivoli per chi viene dalla Capitale. A comunicarlo è la concessionaria Strada dei Parchi che gestisce la costruzione ed esercizio della A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara).

Le date della chiusura

La chiusura riguarderà soltanto il traffico proveniente dalla Barriera di Roma Est e diretto verso la viabilità ordinaria di Tivoli. La chiusura è dovuta a dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Nelle giorni di blocco, i veicoli potranno uscire allo Svincolo di Lunghezza e percorrere la SP49a (Via Polense) e la SP51a (Via Maremmana Inferiore) in direzione di Tivoli.

Link utili

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, e di seguire i profili Twitter @viabilitasdp o su Facebook. Altre informazioni saranno disponibile sul Televideo Rai e Mediavideo, e sui notiziari CCISS e Isoradio, o chiamando il numero telefonico 840.042121.