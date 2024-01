Come iscrivere i bambini alla scuola elementare a Roma

La scuola primaria, scuola dell'obbligo, è quella in cui i bambini vengono inseriti al compimento dei 6 anni, concluso il ciclo della scuola materna. Chiamata anche scuola elementare, la primaria fa parte, insieme alla scuola secondaria di I grado, del primo ciclo di istruzione.

Iscrizione alla scuola primaria

La scuola primaria dura 5 anni, dalla prima alla quinta elementare, e ha - come riporta anche il sito del Miur - la finalità di far acquisire agli studenti le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti costituzionali. Alle bambine e ai bambini che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso le conoscenze e i linguaggi caratteristici di ciascuna disciplina, la scuola primaria pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico necessario per diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Fanno parte del Sistema nazionale di istruzione le scuole primarie statali e quelle paritarie. Possono inoltre essere iscritti alla scuola primaria i bambini che hanno compiuto i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L’iscrizione alla scuola primaria statale viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line (di seguito tutte le informazioni sul bando 2024/2025). Le scuole paritarie, invece, possono aderire al sistema di iscrizioni on line o richiedere iscrizione in forma cartacea direttamente presso l’istituto.

Come iscrivere i propri figli alla scuola primaria

Solitamente, tutte le scuole primarie, statali e paritarie organizzano un open day, ossia una giornata - solitamente nel mese di dicembre o di gennaio - a porte aperte, per far conoscere la scuola alle famiglie. Se per le scuole private, i tempi di iscrizione sono meno rigidi, nelle scuole statali è possibile iscrivere il proprio figlio in un preciso arco di tempo.

Il bando di iscrizione per l'anno scolastico 2024-2025 nella scuola primaria statale (e anche nella secondaria di I e II grado) si svolgerà online attraverso la piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. E proprio all’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). Sulla Piattaforma potrà essere individuata la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro”.

Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle ore 8 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20 del 10 febbraio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni alunno/studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2024/2025. La Piattaforma Unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.

Per il 2024/2025 sarà anche possibile iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 240/2023.