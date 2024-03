Scuola dell'infanzia comunale: online le graduatorie provvisorie per l'anno 2024-2025

Sono online, dal 1 al 14 marzo 2024, le graduatorie provvisorie delle scuole dell'infanzia del Comune di Roma. Entrando nel sito di Roma Capitale e accedendo al servizio specifico, si potrà consultare l'elenco e conoscere se il proprio figlio o figlia siano stati ammessi alla scuola richiesta al momento dell'iscrizione.

Le graduatorie provvisorie

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatorie provvisorie permettono di vedere in "chiaro" esclusivamente il nome e cognome del minore per il quale è stata presentata la richiesta di iscrizione, mentre gli altri nominativi presenti in graduatoria sono sostituiti da codici alfanumerici (codice numerico della domanda e numero di protocollo).

Le graduatorie provvisorie saranno consultabili online fino alla scadenza del termine di presentazione dei ricorsi. Nel caso in cui venissero riscontrati errori di valutazione, sarà possibile presentare ricorso entro entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione "Modulistica" seguendo il persorso www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Scuola dell'Infanzia > Modulistica Scuola dell'Infanzia Capitolina.

Quando escono le graduatorie definitive

Le graduatorie definitive saranno pubblicate dopo l’esame dei ricorsi e saranno consultabili online solo per i tempi previsti dalla legge. Successivamente saranno disponibili unicamente presso l'ufficio municipale competente.

Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione sono tenuti a verificare in tempo utile la propria collocazione nella graduatoria definitiva e, in caso di ammissione, ad accettare il posto offerto esclusivamente online entro la data prevista dall'Avviso pubblico, a pena di decadenza per tutte le scuole indicate nella domanda; al momento dell’accettazione del posto, a comunicare all’ufficio municipale competente la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari documentate con certificato medico, al fine di predisporre menù adeguati.

Foto di archivio