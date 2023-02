Mense scolastiche e tariffa agevolata: le scadenze per l'anno 2023-2024

Il Comune di Roma ha pubblicato sul sito ufficiale di Roma Capitale informativa e modulo per fare richiesta di agevolazione tariffaria del servizio mensa scolastico per l'anno 2023-2024.

Mensa scolastica, come e quando fare domanda di agevolazione tariffaria

Dal 1 marzo al 30 settembre 2023 è possibile presentare richiesta per ottenere l’agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica, come stabilito dalle Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n.83/2020 e n.117/2018 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.74/2010.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, per ogni alunno/a residente nel territorio del Comune di Roma sia nuovo iscritto, sia già iscritto al servizio di ristorazione scolastica, nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado.

Se nello stesso nucleo familiare sono presenti più bambini per i quali si intende usufruire della tariffa agevolata, occorre presentare una domanda per ogni alunno/a.

Le modalità di compilazione delle domande e l'vviso integrale con tutte le informazioni sono consultabili a questo link.