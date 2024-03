Scuola dell'infanzia comunale: online le graduatorie definitive per l'anno 2024-2025

Sono online le graduatorie definitive delle scuola dell'infanzia del Comune di Roma. Le graduatorie sono state pubblicate, a seguito di quelle provvisorie, dopo l'esame dei ricorsi e saranno consultabili onlini solo per i tempi previsti dalla legge.

Graduatorie definitive scuole dell'infanzia, scadenza

C'è tempo fino al 17 aprile 2024 per accettare il posto alla scuola dell'infanzia capitolina, in caso di ammissione, a pena di decadenza per tutte le scuole indicate nella domanda.

Come accettare il posto

Per accettare il posto assegnato dal Comune di Roma al proprio bambino o bambina, è necessario accedere al sito www.comune.roma.it, cliccare su "Portale Istituzionale", "Servizi", "Scuola dell'infanzia", "Iscrizioni Scuole Capitoline dell'Infanzia" e "Procedura di accettazione posto online". Per procedere sarà necessario avere a portata di mano il codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda e il codice fiscale del bambino.

Al momento dell’accettazione del posto, il genitore potrà comunicare all’ufficio municipale competente la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari documentate con certificato medico, al fine di predisporre menù adeguati.