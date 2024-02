Museo Casal de' Pazzi, tutto sul sito archeologico che ebbe origine da una zanna d'elefante

Il Museo di Casal de' Pazzi fa parte dei Musei Civici di Roma. Si trova in via Egidio Galbani, 6, in zona Casal de' Pazzi, appunto, nei pressi del fiume Aniene tra via Nomentana e via Tiburtina.

Si tratta di un'area archelogica aperta in seguito al ritrovamento di una zanna d'elefante. La struttura del museo, infatti, ricopre in parte, un deposito pleistocenico.

Scopriamo qualcosa in più su questo museo di Roma Capitale, ultimo di una serie di siti pleistocenici ormai scomparsi (tra questi, Ponte Mammolo, Monte delle Gioie, Sedia del Diavolo, Saccopastore, Ripa Mammea) e unica testimonianza ancora visibile dopo l'espansione della città.

La storia del Museo di Casal de' Pazzi

La storia del Museo di Casal de’ Pazzi inizia da una zanna d’elefante che fu ritrovata, nel 1981, durante i lavori di urbanizzazione della zona di Rebibbia. Il ritrovamento diede inizio ad un'indagine archeologica su un area di oltre 1200 metri quadrati che portò alla luce il tratto di un antico alveo fluviale.

Nel giacimento vennero scoperti oltre 2000 fossili animali, tra cui quelli dell'elefante antico, dell’uro, dell’ippopotamo e del rinoceronte. Venne ritrovato anche un frammento di cranio e oltre 1.500 manufatti in selce, a testimonianza della presenza di uomini.

Nel 1996 la Soprintendenza Archeologica affidò al Comune di Roma (Sovrintendenza ai Beni Culturali) la gestione dell'area ed il compito di musealizzarla. I lavori di costruzione della grande copertura sono stati completati nel 2000. Nello stesso anno sono stati eseguiti importanti interventi di restauro, poiché il giacimento era stato soggetto ad atti di vandalismo e ad occupazioni abusive.

Nel 2007 un accordo col Municipio V (oggi IV) ed il Servizio Giardini del Comune di Roma, ha permesso di ampliare l'area esterna con l’obiettivo di realizzarvi un giardino, dove collocare essenze vegetali tipiche del Pleistocene medio, tra cui alcune riconosciute nel deposito. Gli altri lavori di allestimento e di sistemazione degli esterni sono stati compiuti a partire dal 2006 ed hanno permesso le attuali realizzazioni.

Il Museo, attualmente, è completato dalle istallazioni che, attraverso ricostruzioni 3D e interattive, permettono di assistere all’inondazione dell’antico letto del fiume Aniene e di esplorare il paesaggio di 200.000 anni fa, nell’ambiente del paleolitico, fra i grandi elefanti che popolavano l’area di Roma in quell’epoca.

La visita al Museo

L’itinerario di visita prevede la vista del giacimento dall’alto di una passerella. L’illuminazione naturale evidenzia grandi massi rosati e resti fossili: zanne lunghe fino a 4 metri, denti, vertebre. E’ il paesaggio “archeologico”, ciò che resta dopo lo scavo. L’area esterna al Museo ripropone una ricostruzione dell'insieme floristico che poteva caratterizzare le sponde dell’Aniene circa 200.000 anni fa, da rivivere percorrendo un sentiero azzurro che richiama un percorso fluviale.

A febbraio 2019 si è aggiunta anche un’opera di street art sul muro perimetrale esterno: Il Murale Riflessi di Jerico Cabrera Carandang, che ricostruisce in maniera visionaria e coinvolgente l’ambiente naturale del luogo dove oggi sorge il Museo.

Il passaporto pleistocenico per bambini

Come è intuibile, il Museo di Casal de' Pazzi attrae moltissimi bambini e spesso è meta di gite scolastiche. Periodicamente, i piccoli visitatori possono conquistarsi un passaporto pleistocenico. Come? Dopo una visita interattiva al giacimento preistorico musealizzato, i piccoli visitatori si trasformano in bambini neandertaliani e partecipano ad una serie di attività laboratoriali a tema preistorico per ottenere un vero “passaporto pleistocenico”. L'attività dà l’opportunità di trasformarsi in qualcun altro e vivere esperienze nuove: al Museo di Casal de’ Pazzi si diventa piccoli neandertaliani e si realizzano armi per la caccia, ornamenti per il corpo, pitture rupestri. La mattinata da antenati preistorici viene riproposta periodicamente.