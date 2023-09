Coworking a Roma: l'elenco degli spazi di lavoro condiviso presenti nella Capitale

Gli spazi di coworking sono sempre in maggiore diffusione a Roma. Sono molte le zone della capitale, ormai, ad avere degli "spazi condivisi" dove professionisti si recano per lavorare da remoto.

I coworking sono strutture attrezzate, confortevoli, ideali per lavoratori autonomi, ma anche per dipendenti in modalità smart working. Si tratta di spazi adibiti ad uffici condivisi, dove sostare per brevi o lunghi periodi. Stanze singole o sale riunioni dove poter usufruire della rete elettrica, della connessione wifi e dove fare networking con altri professionisti.

Solitamente si paga un ingresso giornaliero o si possono sottoscrivere degli abbonamenti per usufruire degli spazi. Questa modalità di lavoro condiviso sta avendo un importante riscontro, tra professionisti e startupper, anche nella Capitale.

Coworking a Roma

Di seguito un elenco dei principali spazi coworking a Roma (in aggiornamento):

Bside - Via Boezio 4C (Prati) - 0632803408

Spazio Concrete - via Romanello da Forlì, 25 (Pigneto) - 39 06 272057

Co.Ro. - via E. Gattamelata 137 (Pigneto/Malatesta) - 375 6189334

Millepiani - via Nicolò Odero, 13 (Garbatella) - 06.88817620

Office Jam Srl - via Salento, 63 (Monti Tiburtini) - 06 40409826

StarwayLab - Via dell’Olmata, 33 (Santa Maria Maggiore) - 335 8287063

Spazio Arcò - Piazza Crati, 20 (Quartiere Trieste) - 06 69367402 - 340 3867088

Pi.Co.Wo. - via delle Conce, 20 (Piramide) - 06.92937440 - 340.4978755

Groworking - via della Fonte Meravigliosa, 44 (Fonte Meravigliosa) - 06 24402610

UP – Urban Places - via Tiburtina 652/A (Tiburtina) - 06 45438887

Cowall - via Giuseppe Libetta, 15/C (Ostiense) - 06 94536220 - 347 6516171

Fortebraccio 56 - via di Fortebraccio, 56 (Pigneto)

OpenGra - via Francesco Negri 53 (Ostiense)

Binariouno - via di Porta San Lorenzo, 5 (San Lorenzo) - 064465230

CoworkTalenti - Piazza Antonio Baldini, 33 (Talenti) - 06 8689 5845

Why Not Coworking - via Mario Fani, 99 (Camilluccia) - 375 5152632

Ala/34 - via di Affogalasino, 34 (Monteverde) - 06. 875540

Wire - Via Baccio Baldini, 12 (Ostiense) - 06 8438 8910

C.o.h.o - via Vertumno 2/C (Monti Tiburtini) - 388. 3646081

CriptoLab, viale Appio Claudio, 289 (Tuscolana) - 06. 59875397

DireurLab - via del Poggio Laurentino, 118 (Eur) . 06. 54550233

Factory 1.0 - via Camposampiero, 173 (Tor di Quinto)

Impact hub - via Palermo 41 (San Lorenzo) - 06.98378085

iWorkinRome - Piazza di Campitelli 2 (Rione Campitelli) - 06 6787433

Lab 606 - via dei Monti Tiburtini, 606 (Monti Tiburtini)

Maple - via Bruno Serotini 89 (Trionfale) - 06 3031 0779

Office for you - via Adriano Olivetti, 24 (Tecnopolo Tiburtino) - 3356541640

Smartsquare - via Palestro 50 - 06 49386161

Trastup - viale Trastevere 114 (Trastevere) - 06 45668747|



Urban Cowo - via Sorrento 23 (Largo Preneste) - 3738504209



Work[in]Co - viale di Villa Pamphili 74 (Monteverde Vecchio) - 06/97601553

Workin’Co | 2 - via Busiri Vici 36-38 (Monteverde Vecchio) - 338 1051324